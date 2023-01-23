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Aktüel 67 düzensiz göçmen yakalandı, 10'u kurtarıldı
Aktüel

67 düzensiz göçmen yakalandı, 10'u kurtarıldı

Muğla-Bodrum açıklarında lastik botlarla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 67 düzensiz göçmen yakalandı, Datça ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 19:50:00 -
67 düzensiz göçmen yakalandı, 10'u kurtarıldı

Muğla-Bodrum açıklarında lastik botlarla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 67 düzensiz göçmen yakalandı, Datça ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları 2 lastik bottaki 67 düzensiz göçmeni gemiye alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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