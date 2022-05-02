65 yaş üstü hac kura hakkını gelinine damadına torununa devredebilir mi? Suudi Arabistan hac vazifesini gerçekleştirecek olanların 65 yaş altında olmasına karar verdi. 65 yaş üstü kişiler 2022 yılında hacca gitmeyecek dileyenlerin hakları 2023'e devredilecek. 2022'de hacca gidemeyecek olan 65 yaş üstü bazı vatandaşlar ise haklarını aile bireylerinden birine devretme şanslarının olup olmadığını araştırıyor. Peki, hac kayıt hakkı devredilebilir mi?

65 yaş üstü hac hakkını eşine çocuğuna verebilir mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlar hacca bu yıl gidemeyecek. 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt hakları, geçen yıl alınan karar çerçevesinde gelecek yıla ertelenecek.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Kesin kayıt hakkı elde eden 65 yaş üstü hacı adaylarımızın talep etmesi halinde kendi adına hac yaptırmak üzere (eş, çocuk, kardeş, damat, gelin ile sınırlı olmak kaydıyla) daha önce hacca gidip gitmediğine ve kura listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş altında ve sağlıklı olması koşuluyla kesin kayıt hakkı verilecektir" denildi.

Kayıt hakları 2020'den devredilen hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri 25 Nisan-4 Mayıs arasında alınacak.