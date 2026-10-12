Antalya’dan otobüse binip Konya’ya gitti! Polise anlattıkları korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşanan korkunç olay, yüzlerce kilometre uzakta yapılan itirafla ortaya çıktı. Antalya’dan ayrılarak otobüsle Konya’ya giden Talha T., burada emniyete teslim olup birlikte yaşadığı Canan Yıldırım’ı öldürdüğünü söyledi. İtiraf üzerine harekete geçen Antalya polisi eve girdiğinde Yıldırım’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Antalya’nın Kepez ilçesinde bir kadının hayatını kaybettiği olay, şüphelinin Konya’da polise giderek teslim olmasıyla ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi.
Canan Yıldırım ile birlikte yaşadığı Talha T. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma başladı.
TARTIŞMANIN SONU KORKUNÇ BİTTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine Talha T.’nin Canan Yıldırım’ı darbettiği, ardından boğarak hayatına son verdiği belirtildi.
Olayın ardından evden ayrılan şüpheli, Antalya’dan şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek Konya’ya gitti.
KONYA’DA EMNİYETE GİTTİ
Konya’ya ulaşan Talha T., burada emniyete giderek polise teslim oldu.
Şüphelinin Canan Yıldırım’ı öldürdüğünü söylemesi üzerine Konya polisi Antalya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.
İtirafın Antalya’ya bildirilmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri verilen adrese sevk edildi.
EVE GİREN POLİS CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI
Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki müstakil eve giren ekipler, Canan Yıldırım’ı yatak odasında hareketsiz halde buldu.
Yapılan kontrolde Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ayrıntılı çalışma gerçekleştirirken Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu.
Canan Yıldırım’ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Konya’da teslim olan Talha T. hakkındaki adli işlemler sürüyor