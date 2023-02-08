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Yerel 64 saat sonra çıkartılan 4 çocuğun ilk merak ettikleri bakın ne oldu!
Yerel

64 saat sonra çıkartılan 4 çocuğun ilk merak ettikleri bakın ne oldu!

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaşları 2-16 arasında 4 çocuk depremden 64 saat sonra enkaz altından sağ çıkartıldı. Enkazdan ikinci olarak çıkarılan küçük çocuğun ilk sözleri “annem nerede” oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 21:05:00 - 2023-02-08 21:35:08

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaşları 2-16 arasında 4 çocuk depremden 64 saat sonra enkaz altından sağ çıkartıldı. Enkazdan ikinci olarak çıkarılan küçük çocuğun ilk sözleri “annem nerede” oldu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde çöken 5 katlı binanın enkazında kalan aynı aileden 4 çocuk AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan ikinci olarak çıkartılan çocuklardan ismi öğrenilemeyen 4-5 yaşlarındaki çocuğunun ilk sözleri “annem nerde” oldu.

Çocuklar hastaneye sevk edildi

Peş peşe sağ olarak çıkartılan çocukları ekipler sevince boğdu. 16 yaşlarındaki İlay’da ise bulunduğu yerden yarı baygın olarak kurtarıldı. Sağ olarak kurtarılan çocuklar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

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