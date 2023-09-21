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Teknoloji 59 internet sitesi kapatılıyor
Teknoloji

59 internet sitesi kapatılıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-21 09:13:00 -
59 internet sitesi kapatılıyor

Sermaye Piyasası Kurulu, 59 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, 59 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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