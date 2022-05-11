56 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı!
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 27 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.