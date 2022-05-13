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Yerel 5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 09:36:00 -
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullanan, büfe ve ankesörlü hatlar üzerinden telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen, TSK ve Emniyet mahrem yapılanmasında bulundukları belirlenen farklı meslek gruplarından 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş kamu personellerinin de bulunduğu 12 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 4 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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