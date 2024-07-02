  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 5 gündür haber alınamıyordu... Feci halde bulundu
Yerel

5 gündür haber alınamıyordu... Feci halde bulundu

Yeniakit Publisher
2024-07-02 16:22:00 -
5 gündür haber alınamıyordu... Feci halde bulundu

Diyarbakır'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni evinde bulundu.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde bir sitedeki 8 katlı binanın 1. katında yaşandı. Alınan bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Celal Önder’den (50) yakınları 5 gün haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri birinci kata uzattığı merdivenle balkondan içeri girerek kapıyı açtıklarında Önder’in cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri içeride yaptığı kontrolde Önder’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Yerel

4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zap suyuna atlayan genç kızın cansız bedeni bulundu
Zap suyuna atlayan genç kızın cansız bedeni bulundu

Yerel

Zap suyuna atlayan genç kızın cansız bedeni bulundu

İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Yerel

İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Girdiği göletten cansız bedeni çıkartıldı
Girdiği göletten cansız bedeni çıkartıldı

Yerel

Girdiği göletten cansız bedeni çıkartıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23