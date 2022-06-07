5. Etnospor Kültür Festivali, 9-12 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek

Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda 9-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek İstanbul 5. Etnospor Kültür Festivali ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı, Dedeman Otel'de yapıldı.

Toplantıda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra, festival sponsorları Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik yer aldı.

Burada bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, 5. Etnospor Kültür Festivali'nin basın tanıtımı için sponsorlarla bir araya geldiklerini belirterek, pandemi ve Türkiye'deki sel-yangın felaketleri nedeniyle 2 yıl ara vermelerinin ardından festivale bu yıl devam edeceklerini söyledi.

Verilen arada bütün geleneksel sporlar dünyasının bu festivale hasret kaldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Festivali bir yaz salgından dolayı yapmazken, diğer yaz da sel ve yangın felaketleri üst üste geldiği için yapamadık. Sponsorların muvafakatiyle, festival yapmak yerine bölgelerdeki okullara etkinlikler götürelim dedik. Zaten konfederasyon olarak 100'ün üzerinde okula giderek etkinlik yapıyorduk. Bu sefer selin etkilediği Karadeniz Bölgesi'ndeki 9 ilçede 84 okula gittik, 11 bin öğrenciye hitap ettik. Antalya ve Muğla illerimizin 43 ilçesinde de 40 binin üzerinde öğrenciye moral motivasyon desteği sağlamış olduk. Çok renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocukların çok mutlu olduğuna şahit oldum. Öğretmen ve idareciler çok minnettar oldular. Okul etkinliklerimize yine devam edeceğiz. Şimdi 5. festivali, yediden yetmişe, ailece katılım sağlanacak bir etkinlik olarak Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. Biliyorsunuz, millet bahçesi olma süreci başlamış durumda. Umut ediyoruz ki daha yeşil, daha etkinliğe uygun hale gelecek ve her yıl festivalimizi yapmaya devam edeceğiz."

"Dünyadaki en geniş kapsamlı geleneksel spor şöleni diyebiliriz"

Konfederasyonlarının, dünyada geleneksel sporlar anlamında en büyük şemsiye kuruluş olduğunu, 15 ülkeden 22 üyeleri bulunduğunu ancak 80 civarında ülkeyle de temas kurulduğunu vurgulayan Erdoğan, "12 ülkenin bakanıyla niyet belgesi imzalamış bulunuyoruz. BM, UNESCO ile iş birliği alanlarını genişletmeye devam ediyoruz. Türkiye'de yaptığımız Etnospor Kültür Festivali ile ilgili aslında dünyadaki en geniş kapsamlı geleneksel spor şöleni diyebiliriz. Maksadımız Türkiye'deki kamuoyunu geleneksel sporlarla ilgili bilinçlendirmek. Sadece Anadolu'nun değil aynı zamanda misafir ülkelerin sporlarıyla da halkı tanıştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivalde Türkiye'ye özgü güreş, binicilik ve cirit sporlarının yer alacağını, ancak diğer ulusların geleneksel sporlarına da yer vereceklerini kaydeden Erdoğan, "Bu sene Kazakistan'dan atlı güreş, misafir spor dalımız olacak. Çok keyifli bir spor. Düğünlerde gelin damat arasında dahi oynanan bir oyun. Kamuoyumuz bu sporu da keyifle izler inşallah. Çocuk oyunları, sanat atölyeleri, evrensel lezzetler de etkinlikte olacak. Cumartesi güreş etkinlikleri olacak. Kabali sporunu burada tanıtacağız. Bu yıl 26 ülkeden spor, sanat, kültür, gastronomi alanında binden fazla katılımca yer alacak ve 20 ülke mutfağı ayarlayacağız." diye konuştu.

"Alanda çocuklar için 60'a yakın oyun olacak"

Geleneksel sporlarla ülkenin tarihi derinliğinin, kültürünün çizgisini takip etmeye çalıştıklarını ve bütün dünyaya bunun çağırısını yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Dünyadaki kültürel zenginliğin kaybolmamasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu sene deneyim yönünü daha da ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Atölye çalışmaları, çocuk oyunlarının çok ön planda olduğu çalışmalar yapılacak ailelerimizle beraber. Tüm etkinlikleri, sporları, oyunları, misafirlerimiz ücretsiz olarak deneyimleyecekler. Çocuklar için alanda 60'a yakın oyun olacak. Ailelerimiz at binip ok atarken, çocuklar topaç atabilecek. Kıl çadırlarımızda göçebe yaşamdan örnekler olacak. Sahne etkinliklerimizle de ziyaretçilerimize keyifli anlar yaşatmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür Bakanlığı desteğiyle Sanal Etnospor Müzesi adını verdikleri bir müzeyi de ziyaretçilerle buluşturacaklarına işaret eden Erdoğan, "Türkiye böylece geleneksel sporların dünyadaki önemli merkezi, cazibe merkezi haline geliyor. Önemli tanıtım unsurları olduğunu düşünüyoruz. Dünyada insanlar geleneksel kültürel özellikleri daha çok arıyorlar. Alışılmış değil alışılmış dışındaki şeyler aynı zamanda. Şölenin İstanbul'un cazibesine de değer kattığını düşünüyoruz. Halkımızın hoşça vakit geçireceği, ailece gelebileceği, tecrübeleri göz önüne alarak hazırlık yaptığımız etkinliklerin olduğu festival için Atatürk Havalimanı'na perşembe günüden itibaren sizleri bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Sponsor kurum yöneticilerinden tam destek

Toplantıda konuşan sponsor kurum temsilcilerinden Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, 111 yılı aşkın süredir tam 33 branşta spor yapan 6 bin sporcuya katkıda bulunan bir şirket olduklarını belirterek, "Türkiye spor kültürünün gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu festivale destek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu bizim için çok kıymetli." dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, etnospor etkinliklerinin, milletinin bağrından çıkan THY'nin vizyonuyla örtüştüğünü vurgulayarak, "Sporun birleştirici gücüne inanan bir marka olarak THY, ata sporlarımızın gelecek kuşaklara tanıtılmasına, sevdirilmesine katkı sağlarken, bir yandan da evrensel değerlere sahip çıkıyor." diye konuştu.

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran da ata sporlarından bazı dalların unutulmaya yüz tuttuğunu ancak Dünya Etnospor Konfederasyonunun unutulmuş bu sporları gün yüzüne çıkararak gençlere ve çocuklara önemli aktarımlarda bulunduğu bilgisini verdi.

Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ise "Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak değerlerimize, gençliğimize sahip çıkmak, kültürel mirasımızı gençlere aktarmak amacıyla geleneksel sporlarımızı çok önemsiyoruz. Bu nedenle gerekli desteği verme gayreti içindeyiz." şeklinde görüş belirtti.