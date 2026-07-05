48 saat içinde Dünya'yı vurabilir!

Rusya Güneş ve Yer Fiziği Enstitüsü'nden bilim insanları, önümüzdeki 48 saat içinde Dünya'yı etkilemeye başlayabilecek bir jeomanyetik fırtına yaşanabileceğini öngörüyor. Peki bu fırtınanın Dünya üzerindeki riskleri neler?

Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Güneş ve Yer Fiziği Enstitüsü uzmanları, Dünya'yı yakında güçlü bir jeomanyetik fırtınanın (Geomagnetic storm) vurabileceği uyarısında bulundu.

Enstitü tarafından yayımlanan raporda, Dünya'nın jeomanyetik durumunun şu an için istikrarlı olduğu, beklenen manyetik fırtınanın henüz başlamadığı ancak önümüzdeki 48 saat içinde gezegenimizi etkilemeye başlayabileceği belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Güneş'ten yayılan son derece büyük miktardaki radyasyona rağmen, Dünya'nın manyetosferindeki durum şu ana kadar şaşırtıcı derecede sakin."

Enstitü uzmanları kısa süre önce 4478 ve 4479 numaralı aktif güneş lekesi bölgelerinde güçlü güneş patlamaları tespit etti. Bu patlamaların büyük plazma püskürmelerine yol açtığı ve bu plazma bulutlarının Dünya'ya ulaşarak G2 veya G3 seviyesinde güçlü bir jeomanyetik fırtınaya neden olabileceği ifade edildi.

Güneş patlamaları, yaydıkları X-ışını şiddetine göre beş sınıfa ayrılıyor: A, B, C, M ve X.

Bu sınıflandırmada A sınıfı, Dünya yörüngesinde metrekare başına 10 nanovat ile en düşük şiddeti temsil ediyor. Her bir üst sınıfa geçildiğinde patlamanın gücü 10 kat artıyor.

Bu güneş patlamaları sonucunda oluşan jeomanyetik fırtınalar;

Elektrik enerji sistemlerinde arızalara neden olabiliyor,

Kuşlar ve diğer hayvanların göç rotalarını etkileyebiliyor,

Dünya üzerindeki haberleşme ve navigasyon sistemlerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Jeomanyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanında oluşturdukları bozulmanın şiddetine göre beş seviyeye ayrılıyor. Bu sınıflandırmada fırtınalar G1 (zayıf) ile G5 (çok güçlü) arasında derecelendiriliyor.