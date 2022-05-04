  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
Yerel

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde tatilcilerin geri dönüş için tekrar yollara çıkması ile trafik artmaya başladı. 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 04:37:00 -
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ramazan Bayram tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren bazı vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

Trafiği rahatlatma çalışmaları sürüyor

Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafik akışının rahat seyrettiği gözlemlendi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun ise yarında devam etmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay