42 kilometreyi tek şarjla koştu! Robot köpek maraton tarihine geçti

Dört ayaklı robotların en büyük sorunlarından biri olan enerji tüketiminde önemli bir eşik aşıldı. Güney Kore’de düzenlenen resmi bir maratonda insanlarla aynı parkura çıkan RAIBO2, şarj için durmadan 42,2 kilometre koşarak yarışı tamamladı.

42,2 kilometreyi tek şarjla koştu

RAIBO2, Güney Kore’de düzenlenen Sangju Dried-Persimmon Maratonu’na katıldı. Robot köpek, 42,2 kilometrelik parkuru 4 saat 19 dakikanın biraz üzerinde tamamladı. Böylece resmi maraton mesafesini bataryasını yenilemeden tamamlayan ilk dört ayaklı robot olduğu belirtildi. Başarı 17 Kasım 2024’te elde edildi ancak robotun bu mesafeyi nasıl tamamladığına ilişkin teknik ayrıntılar yeni yayımlanan çalışmayla ortaya kondu.

Parkur düz değildi

RAIBO2’nun önündeki en büyük sınav yalnızca mesafe olmadı. Parkurda yaklaşık 50 metrelik iki ayrı yükselti bulunuyordu. Bazı bölümlerde eğim yüzde 10 seviyesine kadar çıktı. Dört ayaklı robotlar ilerlerken sürekli olarak gövdelerini taşımak, dengede kalmak ve eklemlerini hareket ettirmek zorunda olduğu için özellikle yokuşlu arazide yüksek miktarda enerji harcıyor.

İlk denemede bataryası bitmişti

RAIBO2 daha önce düz bir atletizm alanında yaklaşık 43 kilometrelik rotayı tek şarjla tamamlamıştı. Ancak engebeli zeminde yapılan önceki maraton denemesi başarılı olmamıştı. Robot yaklaşık 37’nci kilometrede bataryasının tükenmesi nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı. Bu başarısız denemenin ardından sistem yeniden ele alındı.

Batarya kapasitesi yüzde 33 artırıldı

Robotun batarya kapasitesi yaklaşık yüzde 33 artırıldı. Bunun yanında bacakların darbeleri nasıl karşıladığı ve zemine nasıl kuvvet uyguladığı da yeniden ayarlandı. Yeni kontrol sistemi sayesinde robotun bacakları gerektiğinde daha yumuşak hareket ederek darbeyi emebiliyor, gerektiğinde ise daha güçlü şekilde zemini itebiliyor. Bu değişikliklerin ardından RAIBO2’nun düz yollardaki teorik menzili tek şarjla yaklaşık 67 kilometreye çıktı.

İnsandan daha az enerji harcadı

Araştırmada robotun bir kilometre ilerlemek için harcadığı enerji de hesaplandı. RAIBO2’nun taşıma maliyeti olarak adlandırılan enerji değeri 0,25 olarak ölçüldü. İnsanlar için kullanılan karşılaştırma değeri ise 0,37 seviyesinde. Bu sonuçla robotun aynı mesafeyi kat ederken enerji verimliliği açısından insan referansının altına indiği belirtildi.

Yokuş aşağı inerken enerjiyi geri kazanıyor

RAIBO2, elektrikli otomobillerde kullanılan sisteme benzer şekilde hareket sırasında ortaya çıkan enerjinin bir bölümünü yeniden bataryaya aktarabiliyor. Özellikle yokuş aşağı inerken geri kazanılan enerji, tırmanış sırasında harcanan gücün bir kısmını telafi ediyor.Robotun toplam batarya kapasitesi 2 bin 16 watt-saat olarak açıklandı.

Afet bölgelerinde kullanılabilir

Uzun menzil yalnızca yarış rekoru açısından önem taşımıyor. Dört ayaklı robotların tekerlekli araçların zorlandığı merdivenler, dağlık bölgeler ve bozuk arazilerde hareket edebilmesi, bu sistemleri özellikle afet alanlarında kullanışlı hale getiriyor. Daha uzun süre şarj gerektirmeden çalışabilen robotların gelecekte kamera, sensör ve haberleşme cihazlarını taşıyarak ulaşılması zor bölgelerde görev yapabileceği değerlendiriliyor.