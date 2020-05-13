400 ithal ürüne ek gümrük vergisi
21 Nisan’da 3 binin üzerinde ürünün ithalatına getirilen ek gümrük vergisinin ardından, 400’ün üzerinde ürüne daha 30 Eylül 2020’ye tarihine kadar yüzde 30’a varan ek vergi getirildi.
Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar uyarınca, aralarında buzdolabı, bulaşık makinesi, klima, müzik aletleri, spor malzemelerinin yer aldığı 400’ün üzerinde ürüne ek vergi getirildi. Ek vergi, 1 Ekim 2020’den itibaren ise yüzde 25’e inecek.