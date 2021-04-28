Koronavirüs salgınından kurtulmanın en önemli yolu hiç kuşkusuz aşılar. Ülkemizde 14 Ocak’tan bu yana aşılama çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar 22 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Son günlerde aşı tedariki sebebiyle aşılama hızı düştü. Bu sebeple Çin ve Alman aşılarının yanı sıra devreye Rus aşısının da girmesi bekleniyor. Peki, 40 yaş üstü ne zamana aşı olacak?

40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim ne zaman aşı olur?

Koronavirüs salgınında son olarak 55 yaş üstü için aşı randevusu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından muhtarların da öncelikli olarak aşı olacağını ifade etmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı son açıklamada, “Bizim haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.