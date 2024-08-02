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Yerel 4 dilencinin üzerinden 30 bin TL çıktı!
Yerel

4 dilencinin üzerinden 30 bin TL çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-08-02 20:11:00 -
4 dilencinin üzerinden 30 bin TL çıktı!

Aksaray'da hareketli anlar yaşandı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda yanlarında çocuklarla birlikte dilenen 4 kadının üzerinden 30 bin 120 TL çıktı.

Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yanlarındaki çocuklarla birlikte dilenen 4 kadın yakalandı. İl dışından geldiği belirlenen dilencilerin üzerinden 30 bin 120 TL çıktı.

Paralara el konulurken, 4 kadın hakkında 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 1152'şer TL idari para cezası uygulandı.

 

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