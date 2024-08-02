4 dilencinin üzerinden 30 bin TL çıktı!
Aksaray'da hareketli anlar yaşandı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda yanlarında çocuklarla birlikte dilenen 4 kadının üzerinden 30 bin 120 TL çıktı.
Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yanlarındaki çocuklarla birlikte dilenen 4 kadın yakalandı. İl dışından geldiği belirlenen dilencilerin üzerinden 30 bin 120 TL çıktı.
Paralara el konulurken, 4 kadın hakkında 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 1152'şer TL idari para cezası uygulandı.