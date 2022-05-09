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Yerel 35 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

35 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme'de jandarma ekipleri, eski ormanlık alanda çalılıklar arasında gizlenmiş 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 14:44:00 -
35 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bugün saat 11.00 sıralarında, Şehit Mehmet Mahallesi eski Alman tatil köyü yakınındaki ardıç ağaçlarından oluşan ormanlık alanda, çalılıklar arasında gizlenmiş 12'si erkek, 23'ü kadın, toplam 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerden 20'sinin Yemen, 7'sinin Ertire, 8'inin de Togo uyruklu olduğu belirlenirken, düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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