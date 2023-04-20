320 Sudan askeri Çad'a sığındı!
Çad Savunma Bakanı General Davud Yaya İbrahim, yaklaşık 320 Sudanlı askerin ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Çad ordusuna teslim olmak için sınırı geçtiğini bildirdi.
Çad Savunma Bakanı General Davud Yaya İbrahim, yaklaşık 320 Sudanlı askerin ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Çad ordusuna teslim olmak için sınırı geçtiğini bildirdi.
Bakan İbrahim “Jandarma, polis ve askeri personel de dahil olmak üzere 320 Sudan ordusu unsuru topraklarımıza girdi ve silahsızlandırıldı” dedi.
Bakan söz konusu askerlerin, Sudan ordusuna karşı savaşan Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından öldürülmekten korkarak ülkeden kaçtığını söyledi.