31 Ocak 2020: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD'nin Ortadoğu Planını Tanımadığını Açıklaması

31 Ocak 1966: Darbeci Devlet Başkanı Cemal Gürsel’in Beyin Kanaması Geçirmesi

1966 yılının siyasi anlamda kayda geçecek ilk önemli olayı felçli olan Devlet Başkanı Cemal Gürsel’in 31 Ocak günü bir beyin kanaması geçirmesi olur.

2 Şubat günü özel bir uçak ile tedavi için ABD’ye götürülen Gürsel, 9 Şubat günü burada komaya girer. 24 Mart tarihli toplantıda Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’ye getirilmesine karar verilir. 26 Mart tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ndeki Müşterek Sağlık Kurulu Gürsel’in Cumhurbaşkanlığına devam edemeyeceğine dair bir rapor hazırlar.

28 Mart’ta Anayasa hükmü gereği Gürsel’in Cumhurbaşkanlığına TBMM kararıyla son verilir.





Cumhurbaşkanı Gürsel’in üç aylık komada bulunduğu dönem boyunca ülke başsız,devlet başkanlığı makamı boş kalmıştır.

Gazeteci Lütfü Akdoğan o günleri şöyle anlatır:Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ağır hastaydı.2 Şubat 1966’ da Başkan Johnson’ un gönderdiği özel uçakla ABD’ ne götürülüyor, başkent Washington yakınlarındaki WalterReed Askeri Hastanesi’ ne yatırılıyor ve burada 46 gün komada kalıyor.27 Mayıs 1960 darbesini yapan ve Gürsel’i devlet başkanlığına getiren subaylar, 38 kişiden oluşuyordu. Talihin tecellisine bakın ki Cumhurbaşkanı Gürsel de 38 kişilik doktorlar heyetinin imzasıyla görevden alınmıştı. (Akdoğan,2011:64 )





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