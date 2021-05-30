  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Alman bakan zor durumda: Korona test merkezlerinde büyük vurgun tespit edildi!
Husiler, Suudi Arabistan'ı yalanladı
Akdeniz'de 117 sığınmacı kurtarıldı
Merkez Bankası'ndan sahte banknot hamlesi
İSLAM 30.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

30.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-05-30 05:51:00 -
30.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَا يَجْز۪ي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِه۪ۘ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِه۪ شَيْـٔاًۜ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا۠ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının; hiçbir babanın evlâdından fayda göremeyeceği, evlâdın da   babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun.

 Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; o, yoldan çıkarıcı da (şeytan) Allah hakkında sizi   aldatmasın."

 (Lokmân Suresi - 33)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kusurlu bir malı, ayıbını söylemeden satmak bir müslümana helal olmaz.”

(İbn Mâce, “Ticarât”, 45.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay