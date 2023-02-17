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Yerel 300 kilogram demir çaldı! Jandarma enseledi
Yerel

300 kilogram demir çaldı! Jandarma enseledi

Kullanılmayan fabrikadan 300 kilogram demir çalan şüpheliye jandarmadan suçüstü yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 11:17:00 -
300 kilogram demir çaldı! Jandarma enseledi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Tepebaşı-Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kullanılmayan tuğla fabrikasından hırsızlık yapıldığını tespit etti.

Yapılan çalışmalarda şüpheli Ö.D., araçla geldiği fabrikadan 300 kilogram ağırlığında profil demir ve hurda malzemeyi çalarken suçüstü yakalandı. Jandarma ekiplerince el konulan çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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