3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların gerçekleştirdiği sınır ötesi terör operasyonlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!" ifadelerine yer verilirken, teröristlerden 1'inin Pençe Yıldırı bölgesinde, 2'sininse Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edildiği aktarıldı.
Teröristlerin öldürüldüğü, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." ifadeleriyle duyuruldu.