3. Ordu Komutanı Korgeneral Öngay'dan Tunceli Valisi Özkan'a ziyaret

TUNCELİ (AA) - 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan‘ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Korgeneral Öngay ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, göreve yeni başlayan Vali Özkan'ı makamında ziyaret edip "Hayırlı olsun." dileklerini iletti.

Özkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek makamında bir süre sohbet ettiği komutanlara ziyaretleri için teşekkür etti.



Ziyarette bölgede görev yapan birlik komutanları da hazır bulundu.

