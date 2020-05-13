3 kamu bankasından TVF destekli sermaye artırımı

TVF tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak Nisan 2019’da yaptığımız açıklamada, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ve TVF’nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda kamu bankalarına toplam 3,7 milyar euro ilave ana sermaye desteği sağlanması konusunda üstlendiğimiz görevi duyurmuştuk. Yine aynı misyon doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız” denildi ve TVF’nin Vakıfbank’ta da hissedar olacağı işlemle birlikte üç banka arasındaki koordinasyonun güçleneceği dile getirildi.

Halkbank’tan ‘tahsisli satış’

Halkbank sermayesini, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7 milyar TL olacak şekilde artırmaya karar verdi. Halkbank’tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı altında kalmak kaydıyla, her biri 0,01 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 1,25 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin, ‘tahsisli satış’ yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7 milyar TL olacak şekilde, Borsa İstanbul AŞ’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verildi.”

Vakıfbank’tan ‘D grubu’ hisse senedi

VakıfBank da KAP’a bir açıklama göndererek, sermayesini, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7 milyar TL olacak şekilde artırmaya karar verdiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 2,5 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 7 milyar TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa Istanbul AŞ’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla yükseltilmesine karar verilmiştir...”