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3 döneme takılan bakanlar ne olacak?

İktidar partisinde liste kulisleri hızlandı. Yeni hükûmet sistemi ile ilgili olarak “vekil adayı olamayanlar için bakanlık umudu” doğdu. Ağır toplardan bazıları yeni dönemde de bakanlığa getirilecek.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:43
3 döneme takılan bakanlar ne olacak?

AK Parti, sıkıştırılmış takvim ile hızlı bir temayül yoklaması yapacak ve aday listelerini belirlemeye çalışacak. Erdoğan’ın başkanlığında oluşturulacak seçim üst komisyonunda son şekli verilecek aday listeleri, önceki seçimlere göre daha farklı şekillendirilecek. Yeni hükûmet sisteminde, bakanlar kurulu Meclis içinden çıkmayacağı için, milletvekili adayı olarak listede yer alanların bakanlık umudu ortadan kalkacak. Liste dışı kalanlar ise, 24 Haziran sonrası yürürlüğe girecek yeni hükümet sistemi içinde ‘Bakanlık’ beklentisine girecek.

İŞTE O İSİMLER

Erdoğan’ın, hâlen bakanlık görevini yürüten Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli ve Abdulhamit Gül gibi isimleri, yeni hükümet sisteminde de bakan olarak atayacağı, bu nedenle milletvekili aday listesinde yer almayacakları konuşuluyor. MKYK’nın aksi yönde karar almaması durumunda, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Veysel Eroğlu ve Lütfi Elvan’ın ise 3 dönem kuralı nedeniyle, liste dışı kalacakları ancak bu isimlerden bazılarının Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak yeni yapıda görevlendirilebilecekleri ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:43
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Fikri Işık
  3. Mehmet Şimşek

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