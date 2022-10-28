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Dünya 3 dev şirket bilançolarını açıkladı
Dünya

3 dev şirket bilançolarını açıkladı

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, Amazon ve Intel gelirlerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 03:42:00 -
3 dev şirket bilançolarını açıkladı

Apple, Amazon ve Intel, 2022'nin temmuz-eylül dönemine ait bilançolarını açıkladı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül'de sona eren 3 aylık dönemi bilançosunda dördüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 90,1 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 83,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın geçen yılın aynı döneminde 20,6 milyar dolar olan net karı ise 20,7 milyar dolara çıktı. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,24 dolardan 1,29 dolara yükseldi.

iPhone satışları

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon ve bilgisayar satışları artış gösterirken, tablet satışları azaldı. iPhone satışlarının tutarı, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 42,6 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Mac satışlarının tutarı ise yüzde 25 artarak 11,5 milyar dolara ulaşırken, iPad satışları yüzde 13 azalışla 7,2 milyar dolara geriledi.

Amazon'un satışları arttı

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artarak 127,1 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın aynı döneminde net satışları 110,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 2,9 milyar dolara geriledi. Amazon'un geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar 3,2 milyar dolar seviyesindeydi. E-ticaret devinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0,31 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 0,28 dolara düştü.

İntel'in geliri azaldı

Intel'den yapılan açıklamaya göre, firmanın yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 azalarak 15,3 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 19,2 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85 azalarak 1 milyar dolara düştü. Intel'in geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar 6,8 milyar dolar seviyesindeydi. Mikroçip üreticisinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,67 olan hisse başına karı da bu dönemde 0,25 dolara geriledi.

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