3 dakikada ciğerlerinizi pırıl pırıl yapan kür tarifi: Endişe duyuyorsanız bunun için iki şey var! Tertemiz oluyor
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Akciğerlerimiz kirli hava, sigara dumanı ve toksinler nedeniyle kirlenebilir. Zerdeçal ve yoğurt kan değerlerini doğrudan etkileyebilir. B12 ve D vitamini eksikliği gibi uzun süren şikâyetlere karşı endişe duyuyorsanız bu iki besin zengin yapısıyla, yorgunlukla savaşmaya, stresi azaltmaya ve bağışıklığı desteklemeye yardımcı olur. Temizlik performansı ne kadar? Ciğerleri temizlemek ise doğal bitkilerle mümkün. Peki ciğerler nasıl temizlenir? İşte ciğerlerinizi pırıl pırıl yapacak kür tarifi...
Akciğerlerimiz kirli hava, sigara dumanı ve toksinler nedeniyle kirlenebilir. Ciğerleri temizlemek ise doğal bitkilerle mümkün. Peki ciğerler nasıl temizlenir? İşte ciğerlerinizi pırıl pırıl yapacak kür tarifi..
Vücutta birikim yapan zararlı maddeler ciğerlerde olduğunda solunumu zorlaştırır. Akciğer ve Karaciğer temizliği çok önemli. Peki ciğerler nasıl temizlenir? İşte cevabı...
CİĞERLERİ TEMZLEYEN KÜR TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı zencefil
1 çay kaşığı kekik
1 kase yoğurt
CİĞERLERİ TEMİZLEYEN KÜR YAPILIŞI
Yoğurdun içerisine tüm malzemeleri alın. Karıştırın. 1 hafta üst üste kürü deneyin. Afiyet olsun.
Zerdeçal ve D vitamini, bağışıklık sistemini desteklemek ve vücuttaki iltihabı azaltmak için birlikte kullanılabilen iki popüler bileşendir.
Ciğerlerinizden endişe duyuyorsanız bunun için öne çıkan not: Akciğerlerinizi korumak ve sağlıklı tutmak için "iki şey" veya tek bir kür yoktur; aksine akciğerler kendi kendini temizleyebilen harika organlardır. Onların doğal olarak tertemiz kalmasını sağlamak için en temel iki kural kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve temiz hava solumaktır.
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