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Siyaset Fransız ve Alman mevkidaşları ile görüştü! Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği
Siyaset

Fransız ve Alman mevkidaşları ile görüştü! Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği

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Fransız ve Alman mevkidaşları ile görüştü! Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Jean-Nol Barrot ve Almanya mevkidaşı Johann David Wadephul ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgesel gelişmeler ele alındı

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