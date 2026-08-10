Fransız ve Alman mevkidaşları ile görüştü! Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Jean-Nol Barrot ve Almanya mevkidaşı Johann David Wadephul ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgesel gelişmeler ele alındı
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