Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin 12. yıl dönümü! İletişim Başkanı Duran'dan paylaşım geldi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Aziz milletimiz, Cumhuriyet tarihinde ilk kez cumhurbaşkanını doğrudan kendi oylarıyla seçerek milli iradenin devlet yönetimindeki belirleyici rolünü en güçlü şekilde ortaya koymuş, demokrasimize yeni bir ufuk kazandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Ağustos 2014'ün Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, Cumhuriyet tarihinde ilk kez cumhurbaşkanını doğrudan kendi oylarıyla seçerek milli iradenin devlet yönetimindeki belirleyici rolünü en güçlü şekilde ortaya koymuş, demokrasimize yeni bir ufuk kazandırmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasıyla başlayan bu yeni dönem, Türkiye'nin kendi önceliklerini belirleyen, kendi kararlarını alan ve geleceğini millet iradesiyle şekillendiren güçlü bir yürüyüşün miladı olmuştur. Bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sürdürülen bu yürüyüş, savunma sanayisinden yerli ve milli teknoloji hamlesine, Mavi Vatan ve enerji alanındaki atılımlardan uzay teknolojilerine kadar birçok stratejik alanda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktadır.

Milletimizin ortaya koyduğu bu güçlü irade, yalnızca kalkınma hamlelerine değil, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, huzur ve güvenliği esas alan Terörsüz Türkiye hedefine de ilham vermektedir. Güçlü devlet, güçlü millet anlayışıyla Türkiye, bölgesinde ve dünyada daha etkin, daha bağımsız ve daha güçlü bir konuma kararlılıkla ilerlemektedir."

Duran, mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde atılan adımlar ve hayata geçirilen icraatlardan örneklerin yer aldığı videoyu da paylaştı.