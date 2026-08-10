  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mekke Anlaşması'nda FETÖ'yle ortak paydada buluştular! Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı Konya’da 8 kişi hakkında gözaltı kararı! Cezaevinde isyan çıktığı yalanını yaymışlardı! Arama görüntüleri yayınlandı! UltrAslan liderinin evinden servet çıktı Soyunma odasındaki rezil anlar ve iğrenç mesajlar ifşa oldu! Antrenörden 6 çocuğa taciz Bülbül ve Gedik’in şehadetinin 9. yılı: İyi ki varsınız kahramanlar! Özgür Özel’in Yeni Partisi’nde rezillik diz boyu! ‘Dördü de hanımlarını boşayıp sekreterlerini aldı’ Gözler Meclis’e çevrildi! Tarihi oturum başladı Verdiği mesajlar yeniden gündem oldu Erdoğan’ın 32 yıl önceki konuşması yayınlandı Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin 12. yıl dönümü! İletişim Başkanı Duran'dan paylaşım geldi
Gündem Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin 12. yıl dönümü! İletişim Başkanı Duran'dan paylaşım geldi
Gündem

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin 12. yıl dönümü! İletişim Başkanı Duran'dan paylaşım geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin yıl dönümüne ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasıyla başlayan bu yeni dönem, Türkiye'nin kendi önceliklerini belirleyen, kendi kararlarını alan ve geleceğini millet iradesiyle şekillendiren güçlü bir yürüyüşün miladı olmuştur" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Aziz milletimiz, Cumhuriyet tarihinde ilk kez cumhurbaşkanını doğrudan kendi oylarıyla seçerek milli iradenin devlet yönetimindeki belirleyici rolünü en güçlü şekilde ortaya koymuş, demokrasimize yeni bir ufuk kazandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Ağustos 2014'ün Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, Cumhuriyet tarihinde ilk kez cumhurbaşkanını doğrudan kendi oylarıyla seçerek milli iradenin devlet yönetimindeki belirleyici rolünü en güçlü şekilde ortaya koymuş, demokrasimize yeni bir ufuk kazandırmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasıyla başlayan bu yeni dönem, Türkiye'nin kendi önceliklerini belirleyen, kendi kararlarını alan ve geleceğini millet iradesiyle şekillendiren güçlü bir yürüyüşün miladı olmuştur. Bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sürdürülen bu yürüyüş, savunma sanayisinden yerli ve milli teknoloji hamlesine, Mavi Vatan ve enerji alanındaki atılımlardan uzay teknolojilerine kadar birçok stratejik alanda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktadır.

Milletimizin ortaya koyduğu bu güçlü irade, yalnızca kalkınma hamlelerine değil, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, huzur ve güvenliği esas alan Terörsüz Türkiye hedefine de ilham vermektedir. Güçlü devlet, güçlü millet anlayışıyla Türkiye, bölgesinde ve dünyada daha etkin, daha bağımsız ve daha güçlü bir konuma kararlılıkla ilerlemektedir."

Duran, mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde atılan adımlar ve hayata geçirilen icraatlardan örneklerin yer aldığı videoyu da paylaştı.

İletişim Başkanı Duran: Kanun Teklifi, iç cephemizi daha da güçlendirecek!
İletişim Başkanı Duran: Kanun Teklifi, iç cephemizi daha da güçlendirecek!

Gündem

İletişim Başkanı Duran: Kanun Teklifi, iç cephemizi daha da güçlendirecek!

İletişim Başkanı Duran’dan yeni iletişim vizyonu: Türkiye hakikatin sesi olmayı sürdürecek
İletişim Başkanı Duran’dan yeni iletişim vizyonu: Türkiye hakikatin sesi olmayı sürdürecek

Gündem

İletişim Başkanı Duran’dan yeni iletişim vizyonu: Türkiye hakikatin sesi olmayı sürdürecek

İletişim Başkanı Duran: Mekke Ortak Savunma Anlaşması tarihi bir adımdır
İletişim Başkanı Duran: Mekke Ortak Savunma Anlaşması tarihi bir adımdır

Gündem

İletişim Başkanı Duran: Mekke Ortak Savunma Anlaşması tarihi bir adımdır

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

DEFAATLE yazdım.Sayın Cumhurbaşkanımızın görevi MECLİS yoluyla,bir şekilde vakti gelende UZATILMALIDIR.Cumhur ittifakı,ülkemizin geleceği için devam etmelidir.ÖTEKİLER,herşeyi berbat ederler.Vatandaşa birşey verecek yapıları da yoktur.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23