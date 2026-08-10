Savaş Tataristan’a sıçradı: İHA’larla saldırdılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk kentindeki sanayi bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen kanlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Avrupa’nın dev petrokimya tesislerinin hedef alındığı iddia edilen facia sonrası bölgede yas ilan edildi.
Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar hattın yüzlerce kilometre ötesindeki sanayi merkezlerine tırmanırken, son hedef Tataristan Cumhuriyeti oldu.
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ne yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.
KANLI SALDIRI SONRASI YAS İLAN EDİLDİ!
Tataristan Cumhuriyeti Başkanlık İdaresinden yapılan açıklamada, Nijnekamsk (Tübenkama) şehrindeki sanayi ve sivil altyapı tesislerinin saldırıya maruz kaldığı belirtildi.
Saldırıda ölenler olduğu aktarılan açıklamada, "Nijnekamsk'ta 12 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, saldırıda can kayıpları olması nedeniyle yas ilan edildiği belirtildi.
Rusya'daki sosyal medya hesaplarında, Nijnekamsk'ta Avrupa’nın en büyük petrokimya tesislerinden biri "Nijnekamskneftehim" fabrikasının saldırıya uğradığı iddia edildi.