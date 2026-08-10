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Ayağına takılan taştan servet çıktı! Bir çok şehrimiz bu hazinelerle dolu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ayağına takılan taştan servet çıktı! Bir çok şehrimiz bu hazinelerle dolu

Yolda yürürken ayağına takılan çamurlu taşı kıran bir kişi, hayatının sürpriziyle karşılaştı. Dışarıdan sıradan duran ancak ortadan ikiye yarıldığında içi mücevher kutusu gibi çıkan çamurlu taş, sahibine yüzbinlerce lira kazandırdı. Türkiye'nin birçok ilinde de bastığımız yerlerde gizlenen ve koleksiyonerlerin peşine düştüğü bu gizemli taşların ağırlık, berraklık ve içindeki renklere göre değerinin milyonlarca lirayı bulması herkesi hayrete düşürdü.

#1
Foto - Ayağına takılan taştan servet çıktı! Bir çok şehrimiz bu hazinelerle dolu

Türkiye'nin birçok ilinde de sessizce çıkarılmayı bekleyen o gizemli kaya parçasını şans eseri bulan bir vatandaş, ayağına takılan taşı kırınca hayatının şokunu yaşadı. Dışarıdan bakıldığında tamamen çamurlu, pürüzlü olan kiremit rengindeki bir taşın içinden göz kamaştırıcı mor, pembe ve beyaz kristaller fışkırdı.

#2
Foto - Ayağına takılan taştan servet çıktı! Bir çok şehrimiz bu hazinelerle dolu

Rastlantı eseri bulunan bu taşın, koleksiyonerlerin peşinde koştuğu ve özelliklerine göre piyasada milyonları bulan fiyatlara satılan jeod (geode) taşı olduğu öğrenildi. Peki, Türkiye'de bu değerli taşlar hangi genellikle hangi illerde bulunuyor?

#3
Foto - Ayağına takılan taştan servet çıktı! Bir çok şehrimiz bu hazinelerle dolu

Doğada herhangi bir ekonomik değeri yokmuş gibi duran ancak kırıldığında adeta bir mücevher kutusuna dönüşen bu yapılar, nehir yataklarında ve volkanik arazilerde sıklıkla gizleniyor.

#4
Foto - Ayağına takılan taştan servet çıktı! Bir çok şehrimiz bu hazinelerle dolu

Taşın dışındaki sert ve pürüzlü kalkan, milyonlarca yıldır içindeki hassas mineral yapısını dış etkenlerden koruyarak günümüze kadar ulaştırıyor.

#5
Foto - Ayağına takılan taştan servet çıktı! Bir çok şehrimiz bu hazinelerle dolu

Volkanik patlamaların ardından boşluklara sızan mineralli suların milyonlarca yıl içinde kristalleşmesiyle oluşan bu doğa mucizeleri, pazar değerleriyle dudak uçuklatıyor.

#6
Foto - Ayağına takılan taştan servet çıktı! Bir çok şehrimiz bu hazinelerle dolu

Altın değerindeki taşın renk doygunluğu, kristal berraklığı ve büyüklüğü arttıkça, mücevherat devleri ile lüks dekorasyon markaları bu taşları servet ödeyerek satın alıyor.

#7
Foto - Ayağına takılan taştan servet çıktı! Bir çok şehrimiz bu hazinelerle dolu

Jeod (geode) taşları, Türkiye'de ağırlıklı olarak eski volkanik hareketlerin yaşandığı ve kalkerli/kireç taşı arazi yapısına sahip bölgelerde bulunur. Türkiye'de jeod taşlarının en sık rastlandığı ve çıkarıldığı başlıca yerler şunlardır:

#8
Foto - Ayağına takılan taştan servet çıktı! Bir çok şehrimiz bu hazinelerle dolu

Ankara (Çubuk ve Beypazarı): Türkiye'nin en zengin jeod ve akik (agut) yataklarına sahiptir. Özellikle Çubuk bölgesinde içi mor (ametis) ve şeffaf kuvars kristalleriyle dolu jeodlara sıkça rastlanır. Eskişehir: Volkanik arazi yapısı sayesinde kalsedon ve kuvars bazlı jeod oluşumlarının en çok görüldüğü illerdendir. Bursa (Orhaneli ve Harmancık): Jeolojik yapısı gereği içi kristal kaplı kayaçların ve ametist içeren jeodların çıkarıldığı önemli alanlardandır.

#9
Foto - Ayağına takılan taştan servet çıktı! Bir çok şehrimiz bu hazinelerle dolu

Yozgat ve Çankırı: İç Anadolu'nun volkanik tüf ve kalkerli alanlarında, nehir yataklarına sürüklenmiş jeod parçaları bulunur. Balıkesir ve Dursunbey: Bölgedeki mineral bakımından zengin alt yapı, renkli kristal yapılara sahip jeodların oluşumuna imkan sağlar. Erzurum ve Oltu Çevresi: Doğu Anadolu'daki volkanik geçmişe sahip dağlık alanlarda ve dere yataklarında jeod oluşumları mevcuttur.

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