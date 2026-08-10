Ayağına takılan taştan servet çıktı! Bir çok şehrimiz bu hazinelerle dolu

Yolda yürürken ayağına takılan çamurlu taşı kıran bir kişi, hayatının sürpriziyle karşılaştı. Dışarıdan sıradan duran ancak ortadan ikiye yarıldığında içi mücevher kutusu gibi çıkan çamurlu taş, sahibine yüzbinlerce lira kazandırdı. Türkiye'nin birçok ilinde de bastığımız yerlerde gizlenen ve koleksiyonerlerin peşine düştüğü bu gizemli taşların ağırlık, berraklık ve içindeki renklere göre değerinin milyonlarca lirayı bulması herkesi hayrete düşürdü.