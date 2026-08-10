Mekke Anlaşması’na rağmen… Suudi Arabistan’a ikinci saldırı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın hemen ardından Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar bölgedeki tansiyonu yükseltti.

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Aramco petrol rafinerisine yönelik saldırının ardından bu kez Yemen'in El-Muha bölgesindeki Suudi askeri hedeflerini füze ve İHA'larla vurdu.

Aramco rafinerisinde yangın çıktı

Husiler, Cizan'daki Aramco petrol rafinerisini hedef aldıklarını açıklarken saldırının Suudi İHA'larının Yemen hava sahasını ihlal etmesine karşılık gerçekleştirildiğini savundu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, rafineride çıkan yangının söndürüldüğünü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Günlük 400 bin varil kapasiteli tesisin daha önce de Husi saldırılarının hedefi olduğu belirtildi.

İkinci saldırıda bilanço ağır: 7 ölü, 35 yaralı

İkinci saldırının adresi ise Yemen'in Taiz kentine bağlı El-Muha bölgesi oldu.

Suudi Arabistan'a ait askeri yığınaklar ve silah depolarının balistik füzeler ile İHA'larla hedef alındığı saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, saldırının Suudi güçlerinin bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı misilleme olduğunu savundu.

Gözler Mekke Anlaşması'nda

Peş peşe gerçekleşen saldırılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı yeniden gündeme taşıdı.

Anlaşma, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını ve kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini öngörüyor.

Saldırıların ardından gözler Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın gelişmelere nasıl karşılık vereceğine çevrildi.