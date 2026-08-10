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Ekonomi 7 ayda 848 bin işe yerleştirmeye aracılık etti İŞKUR’da iş var!
Ekonomi

7 ayda 848 bin işe yerleştirmeye aracılık etti İŞKUR’da iş var!

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7 ayda 848 bin işe yerleştirmeye aracılık etti İŞKUR’da iş var!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmeye ve vatandaşlarımızın niteliklerine uygun işlerle buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var " dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ocak-temmuz arasında 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kamu istihdam kurumu İŞKUR aracılığıyla vatandaşların iş gücüne katılımını kolaylaştırdıklarını ve istihdamı güçlendirdiklerini belirtti.

Işıkhan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Kamu istihdam kurumumuz Türkiye İş Kurumu aracılığıyla, vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını kolaylaştırıyor, istihdamımızı güçlendiriyoruz.

Ocak-temmuz ayları arasında, 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 450 binden fazla iş yeri ziyareti ve 2 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 1 milyon 400 binden fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmeye ve vatandaşlarımızın niteliklerine uygun işlerle buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var."

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