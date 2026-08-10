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Sağlık
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Sıcak hava böbrekleri sinsice vuruyor: Böbrek sağlığı için bol su, az tuz tüketimi uyarısı!

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Sıcak hava böbrekleri sinsice vuruyor: Böbrek sağlığı için bol su, az tuz tüketimi uyarısı!

Medicana Sivas Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Elmır Alıyev, böbrek sağlığı açısından sıcak havalarda susamayı beklemeden su içilmesi gerektiğini belirterek yaz aylarında da aşırı tuz tüketimine karşı uyardı. Uzmanlar, özellikle sıcak havalarda terleme yoluyla oluşan sıvı kaybının böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek fonksiyonlarında bozulma gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

#1
Foto - Sıcak hava böbrekleri sinsice vuruyor: Böbrek sağlığı için bol su, az tuz tüketimi uyarısı!

Yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte vücudun sıvı ihtiyacı da artarken, yeterli su tüketilmemesi böbrek sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

#2
Foto - Sıcak hava böbrekleri sinsice vuruyor: Böbrek sağlığı için bol su, az tuz tüketimi uyarısı!

Uzmanlar, özellikle sıcak havalarda terleme yoluyla oluşan sıvı kaybının böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek fonksiyonlarında bozulma gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

#3
Foto - Sıcak hava böbrekleri sinsice vuruyor: Böbrek sağlığı için bol su, az tuz tüketimi uyarısı!

Medicana Sivas Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Elmır Alıyev, yüksek sıcaklıklarda vücudun daha fazla sıvı kaybettiğini belirterek, yeterince su tüketilmediğinde idrar miktarının azaldığını ve yoğunluğunun arttığını söyledi. Bu durumun idrardaki minerallerin kristalleşerek böbrek taşı oluşturmasını kolaylaştırabileceğini ifade eden Alıyev, özellikle daha önce böbrek taşı düşürenler ile ailesinde taş öyküsü bulunan kişilerin yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

#4
Foto - Sıcak hava böbrekleri sinsice vuruyor: Böbrek sağlığı için bol su, az tuz tüketimi uyarısı!

Toplumda en sık yapılan hatalardan birinin yalnızca susadığında su tüketmek olduğunu söyleyen Op. Dr. Alıyev, "Susama hissi ortaya çıktığında vücut aslında sıvı kaybı yaşamaya başlamıştır.

#5
Foto - Sıcak hava böbrekleri sinsice vuruyor: Böbrek sağlığı için bol su, az tuz tüketimi uyarısı!

Bu nedenle özellikle sıcak havalarda gün boyunca düzenli aralıklarla su içmek büyük önem taşır.

#6
Foto - Sıcak hava böbrekleri sinsice vuruyor: Böbrek sağlığı için bol su, az tuz tüketimi uyarısı!

Sağlıklı bireylerin günlük su ihtiyacı kişiye göre değişmekle birlikte, yaz aylarında bu miktarın artabileceği unutulmamalıdır. Sıcak havalarda susamayı beklemeden su içilmeli.

#7
Foto - Sıcak hava böbrekleri sinsice vuruyor: Böbrek sağlığı için bol su, az tuz tüketimi uyarısı!

Çay, kahve ve şekerli içeceklerin suyun yerini tutmaz, özellikle açık havada çalışanlar, spor yapanlar ve ileri yaş grubundaki bireylerin sıvı tüketimine daha fazla özen göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

#8
Foto - Sıcak hava böbrekleri sinsice vuruyor: Böbrek sağlığı için bol su, az tuz tüketimi uyarısı!

"Beslenme alışkanlıkları da böbrek sağlığını etkiliyor"

#9
Foto - Sıcak hava böbrekleri sinsice vuruyor: Böbrek sağlığı için bol su, az tuz tüketimi uyarısı!

Yalnızca su tüketiminin değil, beslenme düzeninin de böbrek sağlığında önemli rol oynadığını ifade eden Op. Dr. Alıyev, aşırı tuz tüketiminin böbrek taşı riskini artırabildiğine dikkat çekti.

#10
Foto - Sıcak hava böbrekleri sinsice vuruyor: Böbrek sağlığı için bol su, az tuz tüketimi uyarısı!

"İşlenmiş gıdalar, hazır yiyecekler ve aşırı tuzlu besinler hem böbreklerin yükünü artırır hem de taş oluşumunu kolaylaştırabilir. Beslenme alışkanlıkları da böbrek sağlığını etkiliyor.

#11
Foto - Sıcak hava böbrekleri sinsice vuruyor: Böbrek sağlığı için bol su, az tuz tüketimi uyarısı!

Yaz aylarında taze sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, yeterli sıvı almak ve düzenli fiziksel aktiviteyi sürdürmek böbrek sağlığının korunmasına önemli katkı sağlar. Bel ve yan bölgede şiddetli ağrı, idrarda kan görülmesi, idrar yaparken yanma veya sık idrara çıkma, bulanık ve kötü kokulu idrar, yüksek ateşle birlikte idrar yolu şikâyetleri, nedeni açıklanamayan halsizlik ve ödem.

#12
Foto - Sıcak hava böbrekleri sinsice vuruyor: Böbrek sağlığı için bol su, az tuz tüketimi uyarısı!

Bu belirtilerin böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu veya farklı ürolojik hastalıkların habercisi olabilir. Erken tanı tedavi başarısını önemli ölçüde arttır. Özellikle sıcak havalarda yeterli su tüketmek, aşırı tuzdan kaçınmak, idrar yapmayı ertelememek ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek böbrek sağlığını korumanın en etkili yollarıdır. Böbrekler sessiz çalışan organlardır. Bu nedenle belirtiler ortaya çıkmadan önce koruyucu önlemler almak her zaman en doğru yaklaşımdır" dedi.

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