Bilgi ve belge yok çamur atma var! Bakan Gürlek’e kirli iftira

Sosyal medyada "Sebahattin Reis" kullanıcı adıyla bilinen ultrAslan tribün lideri Muzaffer (Sebahattin) Şirin, dün yayımladığı skandal bir mektupla Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik bazı iddiaları gündeme getirmişti. Faili meçhul cinayetler dosyasının yeniden ele alınmasını desteklediğini belirten Şirin, yazısının devamında ise futbol dünyasındaki dedikodular üzerinden Akın Gürlek’i hedef göstermişti.

İFTİRA DOLU SÖZLER

Şirin’in paylaştığı metinde yer alan, “Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz” şeklindeki ifadeler kullanırken, Bakan Gülek’in ismini lekeleme girişiminde bulundu.

Ancak herhangi bir delile ya da resmi evraka dayanmayan, tamamen uydurmadan ibaret olan bu açıklamalar, adalet mekanizmasını zan altında bırakmaya yönelik bir algı çabası olarak değerlendirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gündeme düşen bu iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti.

Yapılan incelemeler neticesinde, resmi makamları ve devlet görevlilerini asılsız duyumlarla hedef gösteren Muzaffer Şirin hakkında gözaltı kararı verildi. Büro; 6222 sayılı Kanun’un 14-15. maddelerine muhalefet, TCK 191-uyuşturucu madde bulundurma/kullanma, TCK 220-örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı ve TCK 217/A “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” kapsamında Sebahattin Şirin olarak ismini değiştiren Muzaffer Şirin hakkında gözaltı talimatı verdi.