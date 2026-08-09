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Gündem Bilgi ve belge yok çamur atma var! Bakan Gürlek’e kirli iftira
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Bilgi ve belge yok çamur atma var! Bakan Gürlek’e kirli iftira

Yeniakit Publisher
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Bilgi ve belge yok çamur atma var! Bakan Gürlek’e kirli iftira

Adalet Bakanlığı koltuğuna oturduğu günden beri, suç ve suçlularla keskin bir mücadele içine giren ve takdir toplayan Akın Gürlek, kirli ellerin operasyonuna maruz kaldı. Ultraslan taraftar gurubu lideri Sebahattin Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, elinde hiçbir belge ve bilgi olmadan, Bakan Gürlek’in de aslında, isminin kullanılmasına izin vermeyeceğini belirterek, birilerinin bu yönde çalışma yaptığını hatırlattı ve sezon sonu Fenerbahçe’nin şampiyon yapılmak istendiğini iddia etti.

Sosyal medyada "Sebahattin Reis" kullanıcı adıyla bilinen ultrAslan tribün lideri Muzaffer (Sebahattin) Şirin, dün yayımladığı skandal bir mektupla Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik bazı iddiaları gündeme getirmişti. Faili meçhul cinayetler dosyasının yeniden ele alınmasını desteklediğini belirten Şirin, yazısının devamında ise futbol dünyasındaki dedikodular üzerinden Akın Gürlek’i hedef göstermişti.

İFTİRA DOLU SÖZLER

Şirin’in paylaştığı metinde yer alan, “Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz” şeklindeki ifadeler kullanırken, Bakan Gülek’in ismini lekeleme girişiminde bulundu.

Ancak herhangi bir delile ya da resmi evraka dayanmayan, tamamen uydurmadan ibaret olan bu açıklamalar, adalet mekanizmasını zan altında bırakmaya yönelik bir algı çabası olarak değerlendirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gündeme düşen bu iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti.

Yapılan incelemeler neticesinde, resmi makamları ve devlet görevlilerini asılsız duyumlarla hedef gösteren Muzaffer Şirin hakkında gözaltı kararı verildi. Büro; 6222 sayılı Kanun’un 14-15. maddelerine muhalefet, TCK 191-uyuşturucu madde bulundurma/kullanma, TCK 220-örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı ve TCK 217/A “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” kapsamında Sebahattin Şirin olarak ismini değiştiren Muzaffer Şirin hakkında gözaltı talimatı verdi.

Tribün çetesine ağır darbe: UltraAslan lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı
Tribün çetesine ağır darbe: UltraAslan lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı

Spor

Tribün çetesine ağır darbe: UltraAslan lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı

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Yorumlar

Adalı

Hiç şaşırmadık.algıyla,feto ile senelerdir aynı terrane.her sene feneri şampiyon yapacaklar,fakat ne hikmetse hep himmetsaray şampiyon oluyor.

....

devir ahir devir kimin ne olduğu belli değil ...
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