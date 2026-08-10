Toplantıya dakikalar kaldı! Gözler Mecliste: Yasa teklifinde neler var?

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan tarihi kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri bugün başlıyor.

Teklif, TBMM Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilmişti. Teklifin tümü üzerindeki konuşmalar 13 saat sürerken, 12 madde yaklaşık 4,5 saatte görüşüldü.

Komisyondaki son oylamada İYİ Partililer toplantıyı terk ederken AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin yanı sıra Yeni Parti'den de kabul oyu geldi.

2. maddede kritik değişiklik

Komisyon aşamasında teklif üzerindeki tek değişiklik 2. maddede yapıldı.

AK Parti ve MHP'nin ortak önergesiyle “PKK/KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını” ifadesi, “PKK/KCK terör örgütünü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumlarını” şeklinde değiştirildi.

Genel Kurul görüşmelerine sürecin mimarlarından ve teklifin ilk imza sahiplerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılması bekleniyor.

Yasa teklifinde neler var?

Teklife göre PKK/KCK'nın fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolündeki silah ile mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin MGK kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından düzenlemenin uygulanmasına geçilecek.

Kasten öldürme suçundan mahkûm olanlar ile düzenlemede belirtilen bazı ağır suçlardan hükümlüler kapsam dışında tutulacak.

Şartları taşıyanlardan 15 yıl veya daha az hapis cezası alanların infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası alanların infazı ise 10 yıl süreyle infaz hâkimi kararıyla ertelenebilecek. Erteleme süresinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde karar kaldırılacak.

Özel kurul süreci takip edecek

Kanunun uygulanmasını takip ve koordine etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında özel bir kurul oluşturulacak.

Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri bulunacak.

Örgüt mensuplarının teslim ettiği silah, mühimmat, araç, patlayıcı ve diğer malzemeler de kayıt altına alınacak.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içerisinde başvuruda bulunması gerekecek.

Kılıçdaroğlu: Destek vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kanun teklifine destek vereceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, “Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz” derken, yeni bir iç karışıklık ve ayrışma zemini oluşturmaya çalışan yapılara geçit vermeyeceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir” ifadelerini kullandı.

Genel Kurul görüşmelerinin başlamasıyla birlikte Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin düzenlemenin yasalaşması yolunda kritik aşamaya geçilmiş olacak.