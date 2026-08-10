Antalya halk plajları iki milyonu aşkın ziyaretçiyle dolup taştı: 'Ücretsiz' deniz keyfi yaşanıyor...
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, konforlu, güvenli ve erişilebilir deniz deneyimi sunan Ücretsiz Girişli Halk Plajları projesi, 2026 yaz sezonunda da tatilcilerin gözdesi olmayı sürdürüyor. 31 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki ücretsiz girişli halk plajlarını toplam 2.989.123 kişi ziyaret ederken, bunun 2.092.386’sını Antalya’daki halk plajları oluşturdu. Akdeniz’in gözbebeği Antalya, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle 2026 yaz sezonuna damga vurdu.