Antalya halk plajları iki milyonu aşkın ziyaretçiyle dolup taştı: 'Ücretsiz' deniz keyfi yaşanıyor...

Antalya’da hizmet veren Beldibi-1 Bahçecik Halk Plajı, Beldibi-3 Çifteçeşmeler Halk Plajı, Belek Halk Plajı, Ilıca Halk Plajı, Kadriye Halk Plajı, Kemer Çamyuva Halk Plajı, Küçük Çaltıcak Halk Plajı, Lara Halk Plajı, Manavgat Halk Plajı, Side Halk Plajı, Sorgun Halk Plajı ve Tekirova Halk Plajı; temiz denizi, şezlong ve şemsiye hizmeti ile ekonomik ve lezzetli yemek seçenekleri sunan menüleriyle en yoğun ilgi gören destinasyonlar arasında yerini aldı. 2026 yaz sezonunda Lara’dan Kemer’e, Belek’ten Manavgat’a uzanan ve Akdeniz’in en özel mavi tonlarını halkla buluşturan plajlar, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.