Nihai kararları belli olacak! Yeni Parti’de Terörsüz Türkiye toplantısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyunda Terörsüz Türkiye Kanunu olarak da bilinen Çerçeve Yasa için partinin nihai kararını belirlemek üzere Genel Kurulu topluyor. Toplantı saat 10’da başlayacak.
Yeni Parti Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Çerçeve Yasa’ya yönelik kararını kesinleştirmek üzere Meclis’te kapalı olarak toplanacak.
Özel ve MYK üyelerinin eğiliminin “evet” deme yönünde olduğunu belirten Gazeteci İsmail Saymaz; X’ten yaptığı paylaşımda; “Yeni Parti, saat 10’da kapalı grup toplantısı yapacak. Çerçeve Yasa ile ilgili Genel Başkan Özgür Özel tutumunu açıklayacak, milletvekilleri de görüşlerini ifade edecek” şeklinde bilgi aktardı.
ÜÇ FİRE VAR
Yeni Parti’den Muğla Süreyya Öndeş Derici, İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt ve Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Çerçeve Yasa’ya hayır oyu vereceklerini açıklamıştı.
Gündem
Ahmet Hakan’dan süreç yasasına imza atmayan Özgür Özel’e: Erdoğan bu işten karlı çıkmasın diye terörün devam etmesini ister bunlar!
Gündem
Berhan Şimşek’ten Özgür Özel’e: Sizden olsa olsa korsan olur! Baba dediler, hançerlediler, 'baba ocağı’ dediler, parçaladılar