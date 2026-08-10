Nihai kararları belli olacak! Yeni Parti’de Terörsüz Türkiye toplantısı

Yeni Parti Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Çerçeve Yasa’ya yönelik kararını kesinleştirmek üzere Meclis’te kapalı olarak toplanacak.

Özel ve MYK üyelerinin eğiliminin “evet” deme yönünde olduğunu belirten Gazeteci İsmail Saymaz; X’ten yaptığı paylaşımda; “Yeni Parti, saat 10’da kapalı grup toplantısı yapacak. Çerçeve Yasa ile ilgili Genel Başkan Özgür Özel tutumunu açıklayacak, milletvekilleri de görüşlerini ifade edecek” şeklinde bilgi aktardı.

ÜÇ FİRE VAR

Yeni Parti’den Muğla Süreyya Öndeş Derici, İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt ve Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Çerçeve Yasa’ya hayır oyu vereceklerini açıklamıştı.