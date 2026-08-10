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Gündem Nihai kararları belli olacak! Yeni Parti’de Terörsüz Türkiye toplantısı
Gündem

Nihai kararları belli olacak! Yeni Parti’de Terörsüz Türkiye toplantısı

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Nihai kararları belli olacak! Yeni Parti’de Terörsüz Türkiye toplantısı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyunda Terörsüz Türkiye Kanunu olarak da bilinen Çerçeve Yasa için partinin nihai kararını belirlemek üzere Genel Kurulu topluyor. Toplantı saat 10’da başlayacak.

Yeni Parti Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Çerçeve Yasa’ya yönelik kararını kesinleştirmek üzere Meclis’te kapalı olarak toplanacak.

Özel ve MYK üyelerinin eğiliminin “evet” deme yönünde olduğunu belirten Gazeteci İsmail Saymaz; X’ten yaptığı paylaşımda; “Yeni Parti, saat 10’da kapalı grup toplantısı yapacak. Çerçeve Yasa ile ilgili Genel Başkan Özgür Özel tutumunu açıklayacak, milletvekilleri de görüşlerini ifade edecek” şeklinde bilgi aktardı.

ÜÇ FİRE VAR

Yeni Parti’den Muğla Süreyya Öndeş Derici, İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt ve Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Çerçeve Yasa’ya hayır oyu vereceklerini açıklamıştı.

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Yorumlar

hizipsavar

japonyada olsa hepsi harakiri yapmak zorunda kalırdı bizde birde adam muammelesi görüyorlar sahip çıkmadıkalreı kim kaldı bu ülkede her türlü suçlu var içlerinde

Neron11

PKK nın elinde silah varken, Türkiye ittifakı, kent uzlaşısı adı altında ortak olanların yerel yönetimlere özerklik gibi ülkeyi bölmeyi amaçlayan vaatleri verenlerin , içinde tek kelime Türk kelimesi geçmeyen anayasa çalışmalarını yapanların sanki bunları yapanlar onlar değilmiş gibi bugün tiyatro oynamalarını esefle izliyoruz
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