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Gündem Bakan Kurum’dan 1. yılında Sındırgı depremi paylaşımı Yalnız bırakmadık bırakmayacağız
Gündem

Bakan Kurum’dan 1. yılında Sındırgı depremi paylaşımı Yalnız bırakmadık bırakmayacağız

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden 1 yıl geçmesine ilişkin, "Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da, bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki ilk deprem 10 Ağustos 2025'te meydana geldi. Şiddetli sarsıntı ilçe merkezi ile Bigadiç ve çevre köylerde yıkımlara neden oldu, bir kişi hayatını kaybetti. Bölgede 1 ay içerisinde hasar tespit çalışmaları tamamlanıp yeniden inşa çalışmaları için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda inşa çalışmaları yürütüldü. Sındırgı'da 27 Ekim 2025'te yine 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgede artçılar uzun süre devam etti. 2 büyük depremin ardından Sındırgı ve Bigadiç'te 1 yıl içinde bin 121 köy evi ve konut, 36 iş yeri, 23 ahır ve 1 caminin inşa çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

YENİ YUVALARIMIZ HIZLA YÜKSELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin 1. yılında, sosyal medya hesabından yeni yapılan afet konutlarının görüntülerini ve hak sahibi vatandaşların görüşlerini paylaştı. Depremzede Harun Akbaş'ın "Bu millet yalnız kalmadı" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum mesajında, "Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da, bugün yeni yuvalarımız yükseliyor. Son aşamaya geldiğimiz inşa çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BU MİLLET YALNIZ KALMADI

Depremde evi ağır hasar alan ve sonrasında da yıkılan depremzede Harun Akbaş, konutların çok hızlı yapıldığını belirterek, "Bu kadar hızlı olmasını kimse aklından geçiremezdi. Muhalefet olmaz, imkanı yok dedi. Olmaz dedikleri oldu. Hayalleri yetmiyordu ama yaptılar. Evler meydanda işte görünüyor. Görünen köy kılavuz istemez. Sadece söz verip de sözü tutmak değil, onun üzerine çıktılar. Nerede yalnız kalacağız ki? Bu millet yalnız kalmadı. Evlerimizde mutlu yaşarız. Hükümetimize dua ederiz. Gerçekten çok güzel olmuş" dedi.

DEVLET SAHİP ÇIKAR YAPAR DEDİK

Ali Koyun ise şunları söyledi: "O acıyı yaşadık. Evimiz göçtü, yıkıldı. Ama devlet bak arkamızda durdu, bize evleri yaptılar. Çok kısa zamanda da teslim edeceğiz diyorlar. Devlet desteğiyle yapılan bir şey mutlaka güzel olur dedik. Devlet bize de sahip çıkar, yapar dedik. Gece dahi çalıştılar. Devletimiz hakkını verdi. Çok güzel oldu. Başlanmış iş, bitmiş sayılır. Bir ay içerisinde her şey biter.

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Yorumlar

hasel

Sayın KURUM,çok başarılıcı bakanlarımızdan biri.Ne söz vermişse,yapıyor.Kendisinden Allah razı olsun.
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