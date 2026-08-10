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Gündem Yunanlar Seda Sayan'ı da çalmış: Sedaki Sayanki
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Yunanlar Seda Sayan'ı da çalmış: Sedaki Sayanki

Yeniakit Publisher
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Yunanlar Seda Sayan'ı da çalmış: Sedaki Sayanki

Yunanistan’ın Samos Adası’nda tatil yapan Türk bir turist, kozmetik mağazasının vitrinindeki afişi görünce şaşkına döndü. Afişteki kadının Seda Sayan’a benzerliği, sosyal medyada "Abla seni de çalmışlar", “Sedaki Sayanki" esprilerine yol açtı.

Türk turist, videoda "Seda abla Yunanistan'dayız, Samos Adası'nda bir yere geldik. Vitrinde seni gördüm. Seni de çalmışlar abla!" ifadelerini kullandı. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Afişteki kişinin Yunan oyuncu ve sunucu Katerina Kainourgiou olduğu ortaya çıkarken Kainourgiou’nun yüz hatlarının yanı sıra verdiği pozun da bire bir Seda Sayan’a benzemesi dikkat çekti.

SEDA SAYAN'DAN CEVAP

Görüntülere Seda Sayan da kayıtsız kalmadı. Sayan, paylaşımın altına "Aaa neresi orası?" yorumunu yaptı. Paylaşımın ardından kullanıcılar da "Her şeyi çaldınız ama Seda ablayı yedirmeyiz" ve "Sedaki Sayanki" gibi esprili yorumlar yaptı.

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