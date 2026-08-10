  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nacar’dan, ‘devlet geleneği’ ve ‘kardeşlik’ vurgusu! Ayyüce Türkeş’e babası üzerinden gönderme Mekke Anlaşması'nda FETÖ'yle ortak paydada buluştular! Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı Konya’da 8 kişi hakkında gözaltı kararı! Cezaevinde isyan çıktığı yalanını yaymışlardı! Arama görüntüleri yayınlandı! UltrAslan liderinin evinden servet çıktı Soyunma odasındaki rezil anlar ve iğrenç mesajlar ifşa oldu! Antrenörden 6 çocuğa taciz Bülbül ve Gedik’in şehadetinin 9. yılı: İyi ki varsınız kahramanlar! Özgür Özel’in Yeni Partisi’nde rezillik diz boyu! ‘Dördü de hanımlarını boşayıp sekreterlerini aldı’ Gözler Meclis’e çevrildi! Tarihi oturum başladı Verdiği mesajlar yeniden gündem oldu Erdoğan’ın 32 yıl önceki konuşması yayınlandı
Dünya Rum vekil Avrupa Parlamentosu'nda isyan etti: Rumlar Kıbrıs'ı parça parça İsrail’e satıyor
Dünya

Rum vekil Avrupa Parlamentosu'nda isyan etti: Rumlar Kıbrıs'ı parça parça İsrail’e satıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Rum vekil Avrupa Parlamentosu'nda isyan etti: Rumlar Kıbrıs'ı parça parça İsrail’e satıyor

Avrupa Parlamentosu'nun Rum üyesi Fidias Panayiotou, İsraillilerin ve Rusların Kıbrıs’ın Rum kesiminde yoğun mülk alarak gettolar oluşturmasına isyan etti. Bölgede milli kimliğin korunması gerektiğini savunan Panayiotou, İsrail’e toprak satışının yasaklanması çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Rum milletvekili Fidias Panayiotou, İsraillilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) artan taşınmaz ve arazi alımlarına dikkat çekerek, bölgedeki yoğunlaşmaya karşı uyarıda bulundu.

Panayiotou, İsraillilerin son dönemde Güney Kıbrıs'ta çok sayıda daire, köy ve arazi satın aldığını belirterek, bazı bölgelerde tamamen İsraillilerin yaşadığı mahalle ve yerleşim alanlarının oluşmaya başladığını söyledi.

ÖNCEDEN DAİRELER ALIRLARDI ŞİMDİ KÖYLERİ ALIYORLAR

"Neden İsrail'in adayı satın aldığını söylüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Panayiotou, "İsrail'de son yıllarda yaşanan istikrarsızlık nedeniyle İsrail'in zenginleri ülkeden ayrılmayı tercih ediyor. Kıbrıs da en yakın, güvenli ve Avrupa Birliği'nde bulunan bir ülke olduğu için Kıbrıs'ta çok fazla arazi satın alıyorlar. Önceden daireler alan İsrailliler artık köyler satın alıyorlar, çok fazla arazi satın alıyorlar ve bunu bazen belirli bölgelerde yoğunlaştırıyorlar. Artık tamamı İsraillilerden oluşan binalar ve mahalleler meydana gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

TAMAMI İSRAİLLİLERDEN OLUŞAN KÖYLER OLMASIN

İsraillilerin yanı sıra Rus vatandaşlarının da Güney Kıbrıs'ta taşınmaz edinmesine karşı olduğunu belirten Panayiotou, “Başka halklardan oluşan gettolar oluşturmak istemezsiniz. Bir köyden geçtiğinizde köyün tamamının İsraillilerden oluşmasını istemezsiniz. Milli kimliğimizi korumamız gerekiyor ve bu konuda artık çok dikkatli olmalıyız" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Hırsız olma olduktan sonra her şeyi çalarsın .

145319

Buda demek oluyorki türkiye tüm kıbrisi alacak demektir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23