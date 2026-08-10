Rum vekil Avrupa Parlamentosu'nda isyan etti: Rumlar Kıbrıs'ı parça parça İsrail’e satıyor

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Rum milletvekili Fidias Panayiotou, İsraillilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) artan taşınmaz ve arazi alımlarına dikkat çekerek, bölgedeki yoğunlaşmaya karşı uyarıda bulundu.

Panayiotou, İsraillilerin son dönemde Güney Kıbrıs'ta çok sayıda daire, köy ve arazi satın aldığını belirterek, bazı bölgelerde tamamen İsraillilerin yaşadığı mahalle ve yerleşim alanlarının oluşmaya başladığını söyledi.

ÖNCEDEN DAİRELER ALIRLARDI ŞİMDİ KÖYLERİ ALIYORLAR

"Neden İsrail'in adayı satın aldığını söylüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Panayiotou, "İsrail'de son yıllarda yaşanan istikrarsızlık nedeniyle İsrail'in zenginleri ülkeden ayrılmayı tercih ediyor. Kıbrıs da en yakın, güvenli ve Avrupa Birliği'nde bulunan bir ülke olduğu için Kıbrıs'ta çok fazla arazi satın alıyorlar. Önceden daireler alan İsrailliler artık köyler satın alıyorlar, çok fazla arazi satın alıyorlar ve bunu bazen belirli bölgelerde yoğunlaştırıyorlar. Artık tamamı İsraillilerden oluşan binalar ve mahalleler meydana gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

TAMAMI İSRAİLLİLERDEN OLUŞAN KÖYLER OLMASIN

İsraillilerin yanı sıra Rus vatandaşlarının da Güney Kıbrıs'ta taşınmaz edinmesine karşı olduğunu belirten Panayiotou, “Başka halklardan oluşan gettolar oluşturmak istemezsiniz. Bir köyden geçtiğinizde köyün tamamının İsraillilerden oluşmasını istemezsiniz. Milli kimliğimizi korumamız gerekiyor ve bu konuda artık çok dikkatli olmalıyız" dedi.