Bruma Süper Lig’e dönmek istiyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen Portekizli oyuncu Bruma, yeniden Süper Lig'de top koşturmak istiyor.
Benfica'da kadro dışı bırakılan kanat oyuncusu Bruma, kariyerini Türkiye'de sürdürme arzusunda.
Kulübündeki belirsizliği devam eden 31 yaşındaki oyuncunun, transfer tekliflerine açık olduğu ve ilk önceliğini Süper lig olduğu belirtildi.(Record)
Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen Portekizli sol kanat, geçtiğimiz sezon sadece 19 dakika süre almıştı.