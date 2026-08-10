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Spor Bruma Süper Lig’e dönmek istiyor
Spor

Bruma Süper Lig’e dönmek istiyor

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Bruma Süper Lig’e dönmek istiyor

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen Portekizli oyuncu Bruma, yeniden Süper Lig'de top koşturmak istiyor.

Benfica'da kadro dışı bırakılan kanat oyuncusu Bruma, kariyerini Türkiye'de sürdürme arzusunda.

Kulübündeki belirsizliği devam eden 31 yaşındaki oyuncunun, transfer tekliflerine açık olduğu ve ilk önceliğini Süper lig olduğu belirtildi.(Record)

Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen Portekizli sol kanat, geçtiğimiz sezon sadece 19 dakika süre almıştı.

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