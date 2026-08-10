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Gündem Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yazıcıoğlu ailesini kabul etti
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yazıcıoğlu ailesini kabul etti

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yazıcıoğlu ailesini kabul etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu’nu bugün Bakanlık’ta ağırladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Akın Gürlek, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, ucu nereye uzanırsa uzansın sonuna kadar gidileceğine yönelik bir mesaj vermişti.

Gürlek ayrıca soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını 27 şüphelinin gözaltına alındığını anımsatmıştı. Bakan Gürlek, bu isimlerden 19'unun tutuklandığını, sekiz şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini söylemişti.

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