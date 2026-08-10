İşte bu hiç beklenmiyordu! İyi haber gelecek mi İngiltere'den...

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Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Chelsea'nin forveti Emmanuel Emegha'nın durumunu yakından takip ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Chelsea'nin forveti Emmanuel Emegha'nın durumunu yakından takip ediyor.
Galatasaray, yeni sezon öncesinde forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Chelsea forması giyen Emmanuel Emegha'yı transfer gündemine aldığı belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için Hollandalı golcüyü takip ediyor. Kadrosunda 40 futbolcu bulunduran Chelsea, önümüzdeki günlerde takımda yer açmak adına Emegha'yı kiralamak için harekete geçebilir.
1.96 boyundaki Emegha, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Strasbourg takımında tüm kulvarlarda 18 maçta 8 gol ve 2 asist üretti. 1 Temmuz 2026 tarihi itibariyle Chelsea'ye katılan Emegha'nın İngiliz deviyle 7 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
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