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İşte bu hiç beklenmiyordu! İyi haber gelecek mi İngiltere'den...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte bu hiç beklenmiyordu! İyi haber gelecek mi İngiltere'den...

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Chelsea'nin forveti Emmanuel Emegha'nın durumunu yakından takip ediyor.

#1
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! İyi haber gelecek mi İngiltere'den...

Galatasaray, yeni sezon öncesinde forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Chelsea forması giyen Emmanuel Emegha'yı transfer gündemine aldığı belirtildi.

#2
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! İyi haber gelecek mi İngiltere'den...

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için Hollandalı golcüyü takip ediyor. Kadrosunda 40 futbolcu bulunduran Chelsea, önümüzdeki günlerde takımda yer açmak adına Emegha'yı kiralamak için harekete geçebilir.

#3
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! İyi haber gelecek mi İngiltere'den...

1.96 boyundaki Emegha, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Strasbourg takımında tüm kulvarlarda 18 maçta 8 gol ve 2 asist üretti. 1 Temmuz 2026 tarihi itibariyle Chelsea'ye katılan Emegha'nın İngiliz deviyle 7 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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