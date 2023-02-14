3 ay önce devam zorunluluğuna itiraz edenler bugün 'eğitimden fedakarlık olmaz' diyor!

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan ve can kaybının 30 bini geçtiği depremlerde devlet millet el ele yaraları sarmaya çalışıyor.

AFAD koordinasyonunda depremzedelerin kalması için ilk aşamada çadır ve konteynerler kurulurken, yıkılan binaların yapım aşamasında hükümet KYK yurtlarını depremzedelere açtı. Böylece üniversitelerde de yaz dönemine kadar eğitim online olarak gerçekleştirilip devam zorunluluğu ortadan kalkmış oldu.

KYK yurtlarının depremzedelere açılmasını hedef aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde evleri yıkılan vatandaşlara yeni konutların 1 yıl içerisinde yapılacağı sözünü verirken; muhalefet, KYK yurtlarının depremzedeler için açılmasını hedef aldı.

Daha önce ‘devam zorunluluğu’ eleştirisinde bulunan sol kesim bu kez online eğitime tepki gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Rektörlüğü ‘devam zorunluluğu’ getirdiğinde sol gruplar, sınıfların yetersiz olduğu, öğrencilerin bir kısmının çalıştığı gerekçesiyle karşı çıkarken şimdi ise hükümetin aldığı karar için ‘eğitimden fedakarlık olmaz’ ifadeleriyle devam zorunluluğunun ortadan kalktığı online eğitime karşı çıkıyor.