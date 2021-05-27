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İSLAM 27.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-05-27 05:27:00 -
27.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِه۪ عِلْمٌۜ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤٰادَ كُلُّ اُو۬لٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُ۫لاً 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme!

  Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur."

 (İsrâ Suresi - 36)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

TEFSİRİ: 

On birinci ödev kişinin bilmediği bir şeyin peşine düşmemesi, bilgisiz hüküm vermemesidir. Âyette insanın bilmediği bir konuda söz söylemesi, hüküm vermesi, bilgisizce davranması, bilmediği tanımadığı kişiler hakkında ileri-geri konuşması, daha özel olarak yalancı şahitlik yapması, iftira atması, kısaca bilgi sahibi olmadan tahmine göre herhangi biri için maddî veya mânevî zarara yol açacak şekilde konuşması ve hareket etmesi yasaklanmaktadır. İnsan ya duyduğu ya gördüğü ile veya akıl ve vicdanıyla hareket eder; yani bilgilerimiz ya habere ya gözleme ya da akla dayanır. Âyette bu bilgi kaynaklarının doğru kullanılması gerektiği, bunlardan sorumlu olunduğu ifade edilmektedir.

Kuşkusuz bu yasak, insan ilişkileriyle ilgili olup bilimsel ve fikrî konularda kurallara uygun olarak tahminler yürütmek, görüş belirtip ictihadlarda bulunmak meşrû, hatta gereklidir. Nitekim Hz. Peygamber, Kitap ve Sünnet’te delil bulunmaması halinde şahsî görüş (re’y) istikametinde uygulamalarda bulunmayı tasvip etmiştir (Şevkânî, III, 257). İslâm hukukunda kıyasın delil sayılamayacağını kabul edenlerin dayanaklarından biri de bu âyettir. Çünkü âyet uygulamada kesin bilgiyi emretmektedir; oysa kıyas zanna dayanır. Ancak bu görüş azınlıkta kalmıştır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 481-482

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kalbler kendisine iyilik yapanı sevecek, kötülük yapana ise buğzedecek şekilde yaratılmıştır."  (Suyûti)

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