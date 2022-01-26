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İSLAM 26.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-01-26 05:29:00 -
26.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 

اَللّٰهُ الَّذٖي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمٖيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيٖيكُمْؕ هَلْ مِنْ شُرَكَٓائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍؕ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَࣖ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra hayatınızı sona erdirecek ve nihayet size tekrar can verecek olan,   Allah’tır.

 Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak  koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir."

 (Rûm Suresi - 40)                                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 



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