  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 24 yaşındaki genç iple boğularak öldürüldü! Sevgililer tutuklandı
Yerel

24 yaşındaki genç iple boğularak öldürüldü! Sevgililer tutuklandı

Muğla'da 24 yaşındaki gencin boğularak öldürülmesine ilişkim gözaltına alınan yabancı uyruklu sevgililer, mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 09:11:00 -
24 yaşındaki genç iple boğularak öldürüldü! Sevgililer tutuklandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Boğalar Mahallesi'ndeki Atlıdere yol ayrımında bulunan dere yatağında bir kişiyi hareketsiz şekilde yatarken görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İple boğularak öldürüldü

Sağlık görevlileri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otopside, iple boğularak öldüğü belirlenen kişinin, Kerim Bozan (24) olduğu belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay