24 yaşındaki genç iple boğularak öldürüldü! Sevgililer tutuklandı
Muğla'da 24 yaşındaki gencin boğularak öldürülmesine ilişkim gözaltına alınan yabancı uyruklu sevgililer, mahkeme tarafından tutuklandı.
Muğla’nın Seydikemer ilçesi Boğalar Mahallesi'ndeki Atlıdere yol ayrımında bulunan dere yatağında bir kişiyi hareketsiz şekilde yatarken görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İple boğularak öldürüldü
Sağlık görevlileri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Otopside, iple boğularak öldüğü belirlenen kişinin, Kerim Bozan (24) olduğu belirlendi.