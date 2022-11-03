23 ton! Dünya'ya geri düşecek

Çin, pazartesi günü yeni Tiangong Uzay İstasyonu'nun üçüncü ve son parçasını başarıyla fırlattı ve roketin 23 tonluk gövdesi bu hafta sonu Dünya'ya geri düşecek. Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin tarafından fırlatılan 'Long March 5B' fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirterek, 'Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir.' ifadesini kullandı.

Söz konusu fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki çeşitli haberlere karşılık TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir."

Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.

Roket gövdesinin tam olarak nereye düşeceğini kimse bilmiyor. Ancak uzaydan gelen herhangi bir enkazın insanlara çarpması pek olası değil.

Uzmanlar, kabaca 10 katlı bir bina büyüklüğündeki Long March roket gövdesinin sadece ne kadarının Dünya'ya çarpacağını tahmin edebiliyor.

Bir kısmı muhtemelen atmosferde ilerlerken yanacak, ancak roket gövdesi tamamen parçalanamayacak kadar büyük.

Aerospace Corporation'daki uzmanlar Insider'a verdiği demeçte, büyük bir nesnenin kütlesinin yüzde 20 ila yüzde 40'ının atmosferden düşerken Dünya'ya inebileceğini tahmin ediyor.

Büyük ihtimalle parçalar halinde inecek roketin tam olarak nereye ineceğini tahmin etmek için erken.

Tahminlere göre parçaların tamamına yakını ıssız arazilere ve okyanusa düşecek.

Yine de uzay endüstrisi liderleri, Çin'in kontrolsüz yeniden giriş uygulamasını, insan hayatı ve mülkiyeti için gereksiz bir risk oluşturduğunu söyleyerek kınadılar.