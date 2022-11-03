  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Kılıçdaroğlu'nun iftirası kümeste patladı

Petrol, elmas, altın fışkırıyor! Türkiye'ye resmen teklif ettiler

Ne adres var ne de telefon! Bay Kemal’den sanal fon turu

Kodese bir yolcu daha! Herkes oto yıkamacı sanıyordu bakın kim çıktı

Türkiye'ye 1,5 milyar Euro'luk yatırım! ‘Revize ettik’ diyerek duyurdular

Chelsea’nin yıldızı Fenerbahçe taraftarını şoke etti! Beşiktaşlılar çıldırdı N'Golo Kante resmen açıkladı!

Hayatının şokunu yaşadı! Bu olay ev almak isteyen herkesin başına gelebilir

Şamil Tayyar AK Parti'nin en büyük rakibini açıkladı: Yaz dönemi bile bu tehdidi zayıflatamadı

Kılıçdaroğlu kendisiyle çelişiyor! Şimdi de Londra’daki ‘tefecilere’ gitti

Altına ağır darbe! Fiyatlar tepetaklak oldu
Dünya 23 ton! Dünya'ya geri düşecek
Dünya

23 ton! Dünya'ya geri düşecek

Çin, pazartesi günü yeni Tiangong Uzay İstasyonu'nun üçüncü ve son parçasını başarıyla fırlattı ve roketin 23 tonluk gövdesi bu hafta sonu Dünya'ya geri düşecek. Türkiye Uzay Ajansı, Çin tarafından fırlatılan 'Long March 5B' fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirterek, 'Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir.' ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 18:00:00 -
23 ton! Dünya'ya geri düşecek

Çin, pazartesi günü yeni Tiangong Uzay İstasyonu'nun üçüncü ve son parçasını başarıyla fırlattı ve roketin 23 tonluk gövdesi bu hafta sonu Dünya'ya geri düşecek. Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin tarafından fırlatılan 'Long March 5B' fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirterek, 'Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir.' ifadesini kullandı.

Söz konusu fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki çeşitli haberlere karşılık TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir."

Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.

Roket gövdesinin tam olarak nereye düşeceğini kimse bilmiyor. Ancak uzaydan gelen herhangi bir enkazın insanlara çarpması pek olası değil.

Uzmanlar, kabaca 10 katlı bir bina büyüklüğündeki Long March roket gövdesinin sadece ne kadarının Dünya'ya çarpacağını tahmin edebiliyor.

Bir kısmı muhtemelen atmosferde ilerlerken yanacak, ancak roket gövdesi tamamen parçalanamayacak kadar büyük.

Aerospace Corporation'daki uzmanlar Insider'a verdiği demeçte, büyük bir nesnenin kütlesinin yüzde 20 ila yüzde 40'ının atmosferden düşerken Dünya'ya inebileceğini tahmin ediyor.

Büyük ihtimalle parçalar halinde inecek roketin tam olarak nereye ineceğini tahmin etmek için erken.

Tahminlere göre parçaların tamamına yakını ıssız arazilere ve okyanusa düşecek.

Yine de uzay endüstrisi liderleri, Çin'in kontrolsüz yeniden giriş uygulamasını, insan hayatı ve mülkiyeti için gereksiz bir risk oluşturduğunu söyleyerek kınadılar.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23