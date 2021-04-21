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Yaşam 23 Nisan’da canlı ders var mı?
Yaşam

23 Nisan’da canlı ders var mı?

23 Nisan okullar olacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Cuma günü canlı ders olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 23 Nisan’da canlı ders var mı? 23 Nisan’da 8. ve 12.sınıflar okula gidecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-21 17:32:00 -
23 Nisan’da canlı ders var mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, cuma günü kutlanacak. Uzaktan eğitime devam eden milyonlar canlı ders olup olmayacağını merak ediyor. Uzaktan eğitim cuma günü devam edecek mi?

23 Nisan’da canlı ders var mı?

23 Nisan bilindiği gibi resmi bir tatil. 23 Nisan’da uzaktan eğitim olmayacak. Ayrıca 8. ve 12.sınıfların da Cuma günü dersi yok. Öte yandan 23 Nisan günü TRT EBA kanalları da bayram coşkusunun ekran karşısında yaşanabileceği özel bir programla yayında olacak.

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