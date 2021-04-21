Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, cuma günü kutlanacak. Uzaktan eğitime devam eden milyonlar canlı ders olup olmayacağını merak ediyor. Uzaktan eğitim cuma günü devam edecek mi?

23 Nisan’da canlı ders var mı?

23 Nisan bilindiği gibi resmi bir tatil. 23 Nisan’da uzaktan eğitim olmayacak. Ayrıca 8. ve 12.sınıfların da Cuma günü dersi yok. Öte yandan 23 Nisan günü TRT EBA kanalları da bayram coşkusunun ekran karşısında yaşanabileceği özel bir programla yayında olacak.