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Yerel 23 kişi yakalandı: Silahlar ele geçirildi
Yerel

23 kişi yakalandı: Silahlar ele geçirildi

Nisan'da, Kırklareli’nde emniyet ekiplerince aranması olan 23 şahıs yakalanırken, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 16:02:00 -
23 kişi yakalandı: Silahlar ele geçirildi

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Nisan ayında Akalar, Doğu, Yayla ve kentin birçok mahallesinde 7 bin 745 kişiye yapılan GBT sorgulamalarında aranması olan 23 şahıs, 10 yoklama kaçağı yakalanırken 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 8 av tüfeğine ele geçirildi.

Öte yandan 5 bin 68 araç, 512 motosiklet kontrol edildi.

Belgeleri eksik olan 21 araç trafikten men edildi.

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